Kasia Smutniak ha da poco realizzato un nuovo emozionante tatuaggio, "O' guerriero". Potrebbe essere dedicato a Pietro Taricone?

L'attrice Kasia Smutniak ha svelato il suo nuovo tatuaggio che sembra essere un tributo al suo defunto ex partner, Pietro Taricone. Il tatuaggio, che recita "Garuda, il leone, il guerriero" in caratteri tibetani, si estende lungo la sua schiena e costato e l'aveva precedentemente mostrato al Festival del Cinema di Venezia. Taricone, noto come "O' guerriero" e ex concorrente del Grande Fratello, è morto in un incidente con un paracadute. Taricone e Smutniak condividevano una figlia, Sophie, nata nel 2004.

L’attrice Kasia Smutniak ha recentemente rivelato il suo nuovo tatuaggio, attrarrendo l’attenzione dei suoi seguaci. Al primo sguardo, sembra essere dedicato al suo defunto ex partner, Pietro Taricone, scomparso 14 anni fa. Il tatuaggio, che si estende lungo la sua schiena e il suo costato, riporta la scritta “Garuda, il leone, il guerriero” in caratteri tibetani. Questa non è la prima volta che l’attrice e modella italo-polacca mostra il suo nuovo tatuaggio, l’aveva infatti già mostrato al Festival del Cinema di Venezia. Tramite un post sui social media, Kasia si è espressa su ciò che rappresenta per lei. Il tatuaggio sembra fare riferimento al suo ex compagno Pietro Taricone, noto come “O’ guerriero”, morto tragicamente in un incidente con un paracadute. Taricone, che era stato concorrente della prima stagione del Grande Fratello, aveva avuto con Smutniak una lunga relazione, dalla quale nel 2004 era nata la figlia Sophie.