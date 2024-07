Un ipotetico piano segreto da parte di Kiev contro la Russia. Di questo il ministro della Difesa russo Andriy Belousov ha discusso con il capo del Pentagono Lloyd Austin a inizio luglio parlando di “operazione segreta” da parte dell’Ucraina. A rendere noto l’episodio è stato il New York Times, che cita tre funzionari statunitensi. Il giornale commenta che lo scorso 12 luglio Belousov avrebbe fatto ad Austin una “richiesta insolita”.

Kiev, piano segreto contro la Russia? La richiesta di Belousov

Le fonti indicano che il ministro russo ha informato Washington dei preparativi di Kiev per un’operazione segreta diretta contro la Russia. Mosca sospetta che tale operazione possa essere stata approvata o avallata dagli Stati Uniti.

Pericolo escalation tensioni tra USA e Russia?

Belousov ha chiesto ad Austin se il Pentagono fosse a conoscenza dell’operazione, avvertendo che tale azione potrebbe provocare un’escalation significativa delle tensioni tra Mosca e Washington.

Funzionari del Pentagono sorpresi

Il New York Times ha dichiarato che i funzionati del Pentagono sono rimasti sorpresi riguardo alle affermazioni di Belousov, in quanto non sarebbero stati al corrente dell’operazione. Il giornale statunitense aggiunge: “Ma qualsiasi cosa abbia rivelato Belousov… è stata presa abbastanza sul serio perché gli americani hanno contattato gli ucraini e hanno detto, in sostanza, “se state pensando di fare qualcosa del genere, non fatelo””.