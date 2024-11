Il contesto del taglio dei tassi d’interesse

Il 23 ottobre, la Banca del Canada ha effettuato un raro taglio dei tassi d’interesse di 50 punti base, portando il tasso di riferimento al 3,75%. Questo rappresenta il quarto taglio consecutivo e il più significativo degli ultimi 15 anni, esclusi i primi giorni della pandemia di COVID-19. Tuttavia, questo passo audace ha sollevato preoccupazioni tra i membri del consiglio di governo, i quali temono che un taglio così ampio possa essere interpretato come un segnale di difficoltà economica.

Le preoccupazioni del consiglio di governo

Documenti recenti rivelano che alcuni funzionari della Banca del Canada hanno espresso timori riguardo all’interpretazione di questo taglio. Un membro ha sottolineato che un taglio di 50 punti base è insolito e potrebbe generare aspettative di ulteriori riduzioni, suggerendo che la Banca stia considerando un futuro di tassi d’interesse molto accomodanti. Questo potrebbe inviare un messaggio negativo riguardo alla salute dell’economia canadese e alla sua traiettoria futura.

Inflazione e mercato del lavoro

La Banca del Canada ha il mandato di mantenere l’inflazione al 2%. Con l’inflazione scesa all’1,6% a settembre, più rapidamente di quanto previsto, il consiglio ha mostrato crescente fiducia nel fatto che l’inflazione fosse sotto controllo. Tuttavia, la debolezza nel mercato del lavoro e un rallentamento più pronunciato previsto per la seconda metà del 2024 hanno convinto i funzionari che l’economia si trovasse in una fase di “eccesso di offerta”. Sebbene si preveda un ritorno alla crescita nei prossimi anni, il momento esatto di questo rimbalzo rimane incerto, con il rischio che l’inflazione possa scendere troppo al di sotto del target.

Prospettive future e comunicazioni della Banca

Il consiglio di governo ha considerato un approccio più tradizionale con un taglio di 25 punti base, ma si è formato un “forte consenso” attorno al taglio più ampio. È importante notare che i funzionari hanno chiarito che i cittadini e gli osservatori del mercato non dovrebbero aspettarsi tagli di mezzo punto a ogni incontro futuro. Le decisioni saranno prese “un incontro alla volta, guidate dai dati in arrivo”. La prossima decisione sui tassi della Banca del Canada è prevista per l’11 dicembre, con un ulteriore taglio ampiamente atteso.