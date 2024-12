Un patrimonio storico in pericolo

La casa di Peppino Impastato, un luogo emblematico nella lotta contro la mafia, si prepara a essere messa all’asta nel marzo del 2025. Questa decisione, presa dal tribunale di Palermo, segna un momento cruciale per la memoria storica di un uomo che ha dedicato la sua vita alla denuncia delle ingiustizie e della violenza mafiosa. L’immobile, situato in corso Umberto I a Cinisi, è diventato un simbolo di resistenza e speranza, non solo per la Sicilia ma per l’intero paese.

Il contenzioso legale e la questione del debito

La vicenda legale che ha portato a questa situazione risale a un lungo contenzioso tra Giovanni Impastato, fratello di Peppino, e l’attore Dario Veca. Quest’ultimo aveva avanzato un credito di 130mila euro, portando al pignoramento della casa, che era stata pignorata tre anni fa. La Regione siciliana ha manifestato l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione per salvaguardare questo bene di rilevanza storica, valutato circa 140mila euro. La storia di questo immobile è intricata e affonda le radici in un accordo preliminare stipulato nel 2000, che ha portato a un contenzioso legale complesso e doloroso.

Un luogo di memoria e di lotta

Dopo la morte di Felicia Impastato, madre di Peppino, la casa è diventata un importante centro di memoria e di educazione. Ogni anno, migliaia di visitatori si recano a Cinisi per rendere omaggio a Peppino e per conoscere la sua storia. La casa è stata trasformata in un museo, noto come “Casa Memoria”, che racconta la vita e l’impegno di un giovane che ha sfidato la mafia con la sua voce e le sue idee. Recentemente, la Regione ha completato il restauro del casolare dove Peppino fu assassinato, un gesto che sottolinea l’importanza di preservare la memoria di chi ha lottato per la giustizia.

Il futuro della casa di Peppino Impastato

La vendita della casa di Peppino Impastato rappresenta una sfida significativa per la comunità e per tutti coloro che credono nella memoria storica e nella lotta contro la mafia. La speranza è che la Regione siciliana possa acquisire l’immobile e continuare a promuovere la memoria di Peppino, trasformando la casa in un luogo di incontro e di riflessione. La storia di Peppino Impastato è un monito per le generazioni future: la lotta contro la mafia è una battaglia che continua e che richiede l’impegno di tutti.