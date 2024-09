La cerimonia funebre per la tragedia familiare avrà luogo il 12 settembre a Paderno.

Giovedì 12 settembre, alle 14.30, si terranno i funerali di Fabio (51 anni), Daniela (48 anni) e il loro figlio Lorenzo (12 anni) presso la chiesa di Santa Maria Nascente a Paderno Dugnano, Milano. La famiglia è stata tragicamente uccisa a coltellate, durante la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, dal loro secondo figlio e fratello di 17 anni. Attualmente, l’accusato si trova nel carcere minorile Beccaria, imputato di omicidio volontario aggravato da premeditazione. Le esequie saranno officiate dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, come annunciato dalla sindaca di Paderno, Anna Varisco. Alcuni tratti stradali nelle vicinanze della chiesa saranno chiusi per permettere alle persone di partecipare ai funerali. Nonostante l’orrendo crimine, i nonni e i parenti del giovane killer continuano a dichiarare la loro intenzione di rimanere al suo fianco. Una volta approvato dal giudice, avranno la possibilità di visitarlo in carcere. Contemporaneamente, l’avvocato Amedeo Rizza sta lavorando per ottenere una consulenza psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dell’accusato al momento dell’omicidio. Durante l’interrogatorio, il 17enne ha affermato di voler “cancellare tutta la sua vita di prima”, senza tuttavia fornire un motivo specifico per l’atroce crimine o indicare una particolare rabbia nei confronti della sua famiglia.