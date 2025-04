Un momento di grande emozione

Il funerale di Papa Francesco ha attirato oltre 400mila persone a Roma, un evento che ha segnato profondamente i cuori di tutti i presenti. Tra i partecipanti, spiccava la figura di Nella Bergoglio, cugina del Pontefice, che ha assistito alla cerimonia insieme al marito Angelo Macario. La donna, originaria di Portacomaro, ha condiviso le sue emozioni, descrivendo la funzione come “bella e semplice, proprio come lui la voleva”.

La presenza di Nella ha rappresentato un legame diretto con la famiglia del Papa, un legame che si è mantenuto vivo anche durante gli anni del suo Pontificato.

Un legame familiare profondo

La storia di Nella e Francesco affonda le radici in un trisavolo comune, un legame che ha unito le loro vite fin dall’infanzia. Quando il futuro Papa risiedeva a Buenos Aires, i due cugini iniziarono a scriversi, mantenendo viva la loro connessione anche dopo la sua ascesa al soglio di Pietro. Nella ha visitato il Papa in Vaticano un paio di volte all’anno, creando ricordi indelebili. “Mi ha impressionata vedere uscire la bara da San Pietro, anziché lui in carrozzella. La cercavo con gli occhi”, ha confessato, rivelando la sua profonda commozione nel vedere le spoglie del cugino.

Il tributo di un amore incondizionato

Durante la cerimonia, Nella ha notato il fiume di persone che si sono unite per rendere omaggio al Papa, un segno tangibile dell’affetto che il Pontefice ha sempre ricevuto dai fedeli. “Mi ha stupita vedere questo fiume di gente che gli voleva bene: lui sapeva di essere amato dai fedeli e hanno dimostrato il loro affetto”, ha dichiarato. Le parole di Nella risuonano come un invito a tutti noi a fare tesoro degli insegnamenti di Papa Francesco, un uomo che ha dedicato la sua vita a diffondere messaggi di amore, pace e solidarietà.