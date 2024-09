La conferma della detenzione è stata ratificata, il leader dei tifosi radicali Beretta rimarrà in prigione.

La giudice per le indagini preliminari di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha confermato il fermo ed ha ordinato l'imprigionamento di Andrea Beretta, il leader dei tifosi più estremi dell'Inter, responsabile dell'omicidio di Antonio Bellocco, anch'egli membro influente della curva Nord e successore del...

La giudice per le indagini preliminari di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha confermato il fermo ed ha ordinato l’imprigionamento di Andrea Beretta, il leader dei tifosi più estremi dell’Inter, responsabile dell’omicidio di Antonio Bellocco, anch’egli membro influente della curva Nord e successore della ‘ndrina di Rosano, avvenuto la scorsa settimana. Le imputazioni a carico di Beretta includono omicidio aggravato, in quanto Beretta si trovava sotto controllo speciale, e possesso non autorizzato di arma da fuoco. Il giudice ha stabilito che l’unico provvedimento appropriato sia il carcere, data la serietà delle prove di colpevolezza e la gravità dell’atto commesso, permettendo inoltre alle indagini di fare luce sul contesto dell’incidente e sul movente ancora incerto.