La genitrice avrebbe provocato il travaglio autonomamente, dando poi la morte al neonato.

La ricostruzione degli eventi fatta dagli investigatori suggerisce un drammatico scenario che avrebbe avuto luogo a Traversetolo, nel Parmense. Il 7 agosto, una ragazza di 22 anni avrebbe partorito da sola a casa il suo bambino, per poi ucciderlo e occultarlo in un foro nel giardino, pochi giorni prima di partire per un viaggio precedentemente pianificato. L’atroce scoperta del corpicino senza vita del neonato è avvenuta il 9 agosto nella stessa abitazione della giovane, che vive con la sua famiglia. Le accuse a suo carico sono di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Tuttavia, gli investigatori stanno anche considerando la possibilità di un secondo infanticidio perpetrato dalla stessa ragazza. Infatti, altri resti ritrovati successivamente nel giardino della casa corrisponderebbero al senza vita di un altro bimbo, nato presumibilmente intorno alla quarantesima settimana. Dai primi esami, si ritiene che questi resti risalgano ad oltre un anno fa. Gli investigatori speculano quindi che la ragazza potrebbe aver compiuto lo stesso atroce destino anche per il suo primo figlio.