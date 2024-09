La madre di Altamura non riconosce sua figlia appena nata: una corsa di solidarietà è in atto.

All’ospedale di Altamura, una neonata di nome Laura è stata accolta da un’ondata di sostegno dopo che sua madre non l’ha riconosciuta dopo il parto. Il personale sanitario dell’ospedale si prende cura della piccola, in attesa delle decisioni delle autorità preposte alla tutela dei minori. Il neonato nato due giorni fa, pesante circa tre chili, è stato accolto con grande affetto dalla comunità, che si è mossa per inviare tutine, abiti e articoli essenziali per la sua crescita. Laura, chiamata così dal personale medico che l’ha assistita alla nascita, in onore dell’ostetrica che ha aiutato la madre durante il parto, si trova in buone condizioni di salute. La storia, segnalata da La Gazzetta del Mezzogiorno e Il Corriere di Bari, ha toccato molti cuori, con molte persone che si sono mobilitate per aiutare la piccola Laura, contribuendo con donazioni al reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale. La generosità della comunità è ulteriormente enfatizzata dalla solidarietà rivelata attraverso le piattaforme social. La piccola Laura è quindi avvolta da un calore collettivo, un sostegno esteso dalla sua comunità.