Un evento che unisce la comunità

La città dell’Aquila si prepara a vivere un Natale indimenticabile, nonostante le avversità climatiche. Migliaia di cittadini si sono riversati nel centro storico per partecipare all’aperitivo della Vigilia, un rituale che si ripete ogni anno e che rappresenta un momento di convivialità e goliardia. Le piazze e i vicoli si sono animati con brindisi, musica e dj set, creando un’atmosfera festosa che coinvolge tutti, dai più giovani agli anziani.

Misure straordinarie per garantire la sicurezza

Per garantire la sicurezza durante le festività, il Comune ha attuato misure straordinarie. Sono stati potenziati i collegamenti da e per il Terminal di Collemaggio, facilitando l’accesso al centro. Inoltre, 27 agenti di Polizia municipale sono stati dislocati in diverse pattuglie per monitorare la situazione e garantire che la vendita di alcolici non coinvolga i minorenni. Questa attenzione alla sicurezza è fondamentale per permettere a tutti di godere della festa in tranquillità.

Supporto e assistenza durante le festività

Un altro aspetto importante è il supporto fornito dall’associazione Asd Sam, che metterà a disposizione 4 ambulanze e 60 volontari. Questi operatori, suddivisi in turni, saranno pronti a intervenire in caso di necessità, garantendo un ulteriore livello di sicurezza per i partecipanti. La collaborazione tra le istituzioni e le associazioni locali è fondamentale per affrontare le eventuali difficoltà che potrebbero sorgere durante le celebrazioni.

Preparativi per una città pulita e accogliente

Le operazioni di pulizia della città sono state programmate per garantire un ambiente accogliente. Gli operatori dell’Aquilana Società Multiservizi inizieranno il lavoro alle prime luci dell’alba, assicurando che le strade siano in perfette condizioni per accogliere i visitatori. Questa attenzione ai dettagli dimostra l’impegno della città nel mantenere un’immagine positiva e festosa durante il periodo natalizio.