Un Natale da sogno in Isernia

La provincia di Isernia ha vissuto una Vigilia di Natale indimenticabile, caratterizzata da un’atmosfera magica grazie a un’improvvisa ondata di freddo e neve. Le temperature rigide hanno imbiancato non solo le montagne, ma anche le strade e i tetti della città, creando un paesaggio da cartolina. Isernia, solitamente affollata durante le festività, ha visto un calo del traffico, permettendo ai residenti e ai visitatori di godere di una calma inusuale. La neve ha trasformato il panorama urbano in un luogo incantevole, dove ogni angolo sembra raccontare una storia di Natale.

Disagi e interventi sulla viabilità

Tuttavia, la bellezza della neve ha portato anche alcune criticità. La Polizia Stradale ha segnalato disagi sulla SS 650 Trignina, dove diverse auto sono rimaste bloccate a causa della mancanza di pneumatici invernali. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha risolto la situazione, garantendo la sicurezza degli automobilisti. Le strade provinciali e la Statale 17 al Valico di Castelpetroso sono transitabili, ma il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha deciso di annullare la tradizionale ‘Ndocciata, un evento che richiama ogni anno numerosi visitatori. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti, considerando l’abbondante nevicata che ha raggiunto i 40 centimetri in alcune aree.

Capracotta e la tempesta di neve

Un’altra località colpita in modo significativo è Capracotta, dove il vento di bufera ha creato accumuli di neve imponenti. I mezzi spazzaneve e spargisale dell’Anas e della Provincia di Isernia sono stati attivati per garantire la percorribilità delle strade. Nonostante le difficoltà, la comunità locale si è unita per affrontare la situazione, dimostrando un forte senso di solidarietà. La neve, sebbene possa causare disagi, porta con sé anche un senso di meraviglia e bellezza, trasformando il paesaggio in un luogo da sogno.