Una scelta di vita consapevole

Giorgia Mosca, 37 anni, è una donna che ha fatto della maternità numerosa una scelta di vita. Incinta del suo decimo figlio, vive a Verona e racconta con passione la sua esperienza. “Io e mio marito abbiamo desiderato questa famiglia gradualmente, strada facendo”, afferma con un sorriso che trasmette la gioia di una vita piena. Ogni bambino, per lei, rappresenta una fonte di amore incondizionato e felicità. La sua storia è un esempio di come la maternità possa essere vissuta come un viaggio, piuttosto che come un obbligo sociale.

Critiche e giudizi: la forza di una madre

Nonostante le gioie, Giorgia ha dovuto affrontare anche le critiche. “Ho imparato a farmi scivolare le critiche di chi giudica la mia scelta e quella di mio marito”, racconta. La sua determinazione è evidente: “Nessuno ci deve dire bravi, ma nessuno può offenderci”. Questa frase racchiude la sua filosofia di vita, basata sulla libertà di scelta e sul rispetto delle decisioni altrui. La maternità numerosa è una scelta personale e non deve essere soggetta a giudizi esterni. Giorgia, infatti, non ha mai chiesto aiuto a nessuno, se non a sua madre, con cui condivide la responsabilità della gestione della famiglia.

La vita quotidiana di una madre di dieci figli

La vita di Giorgia è un continuo equilibrio tra impegni familiari e la gestione della casa. “Non abbiamo neanche baby-sitter, non mi fido”, spiega, evidenziando la sua preferenza per un approccio familiare. La sua quotidianità è caratterizzata da momenti di gioia, ma anche da sfide che affronta con coraggio e determinazione. Condividere la sua vita sui social ha permesso a Giorgia di creare una comunità di supporto, dove molte altre madri possono trovare ispirazione e conforto. La sua storia è un invito a riflettere sulla bellezza della maternità e sull’importanza di accettare le scelte altrui, senza pregiudizi.