La protesta ironica del sindaco di Belcastro per la mancanza di assistenza sa...

La protesta ironica del sindaco di Belcastro per la mancanza di assistenza sa...

Antonio Torchia emette un'ordinanza provocatoria per sensibilizzare sulla crisi sanitaria

Un’ordinanza provocatoria per un problema serio

Il sindaco di Belcastro, Antonio Torchia, ha deciso di alzare la voce contro la mancanza di assistenza sanitaria nel suo comune, emettendo un’ordinanza che, sebbene ironica, mette in luce una questione di grande rilevanza. “Vietato ammalarsi”, recita l’ordinanza, un chiaro segnale di protesta contro la chiusura del servizio di guardia medica nel centro della Presila catanzarese. Questa iniziativa, pur nella sua provocatorietà, ha attirato l’attenzione su una situazione che si protrae da mesi e che ha lasciato i cittadini senza un supporto sanitario adeguato.

La lunga attesa per un servizio essenziale

Da giugno, il sindaco Torchia ha sollecitato ripetutamente l’Azienda sanitaria provinciale e la Prefettura di Catanzaro, senza ricevere risposte concrete. “È inaccettabile che un diritto sancito dalla Costituzione venga ignorato”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando la gravità della situazione. La mancanza di un servizio di guardia medica non è solo un problema locale, ma rappresenta una questione di salute pubblica che richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

Un appello alla responsabilità politica

Con la sua ordinanza, Torchia spera di scuotere le coscienze a livello politico e di stimolare un intervento risolutivo. “Mi auguro che la mia iniziativa possa portare a una presa di coscienza da parte di chi ha il potere di cambiare le cose”, ha affermato. La situazione a Belcastro è un campanello d’allarme per molte altre realtà italiane che si trovano ad affrontare carenze simili nel settore della sanità. La salute dei cittadini non può essere messa in secondo piano e le istituzioni devono garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti.