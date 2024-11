La resilienza della comunità scientifica ucraina in tempi di guerra

La situazione attuale della scienza in Ucraina

La comunità scientifica ucraina sta affrontando sfide senza precedenti a causa del conflitto in corso. Daria Dobrycheva, astronoma di spicco, ha recentemente condiviso la sua esperienza durante un seminario presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) a Trieste. La sua testimonianza è un chiaro esempio di come la guerra abbia impattato non solo la vita quotidiana, ma anche la ricerca scientifica nel paese. “Ogni famiglia ha un componente nell’esercito oppure è morto o si trova nei territori occupati”, ha dichiarato, evidenziando la gravità della situazione.

La distruzione degli osservatori astronomici

La guerra ha avuto ripercussioni devastanti sugli osservatori astronomici ucraini. “Dei due principali osservatori, uno è stato occupato dai russi; i radio telescopi sono stati distrutti per recuperare metalli”, ha spiegato Dobrycheva. Gli attacchi a strutture scientifiche, come l’osservatorio di Odessa, che è stato bombardato, hanno reso impossibile la ricerca e l’osservazione. “I colleghi non possono più fare osservazioni, si limitano ad analizzare i dati”, ha aggiunto, sottolineando la resilienza della comunità scientifica che, nonostante le difficoltà, continua a lavorare.

Il supporto internazionale e la speranza per il futuro

Nonostante le avversità, Dobrycheva ha espresso gratitudine per il supporto internazionale ricevuto. “È molto importante che i colleghi dall’estero, come Carlo Baccigalupi della Sissa, siano venuti a sostenerci durante il congresso internazionale per gli 80 anni dell’osservatorio di Kiev”, ha affermato. La scienza diventa così un simbolo di speranza e unità in un momento di grande crisi. La richiesta di armi e supporto militare da parte della comunità scientifica è un chiaro segnale della necessità di proteggere non solo la vita, ma anche il sapere e la ricerca che rappresentano il futuro del paese.

Prepararsi all’incertezza

La preparazione per i blackout e le emergenze è diventata parte integrante della vita quotidiana degli scienziati ucraini. “Siamo preparati per i blackout, con batterie per cellulari, computer e generatori”, ha detto Dobrycheva, mostrando una determinazione che va oltre la mera sopravvivenza. La comunità scientifica si sta adattando a una nuova realtà, dove la ricerca deve continuare nonostante le bombe e i conflitti. “Un mio collega astronomo è al fronte e continua a lavorare, dimostrando che la scienza non si ferma mai”, ha concluso, evidenziando la forza e la resilienza di un popolo che, nonostante tutto, non smette di lottare per il proprio futuro.