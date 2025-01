Un caso che scuote la Sicilia

La sanità siciliana è nuovamente al centro di una polemica accesa dopo la morte di Giuseppe Barbaro, un uomo di 76 anni, avvenuta all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La famiglia della vittima ha denunciato un’attesa insostenibile per un intervento chirurgico, durata ben 17 giorni, durante i quali il paziente ha subito un evidente deterioramento delle sue condizioni di salute. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla qualità e sull’efficienza del sistema sanitario regionale, già sotto scrutinio per altre situazioni simili.

Le testimonianze dei familiari

La figlia di Giuseppe ha raccontato una storia straziante, evidenziando come suo padre fosse in buone condizioni di salute prima del ricovero. “È arrivato al pronto soccorso il 21 dicembre con una frattura alla spalla, ma è rimasto in una lettiga in corridoio fino al 24 dicembre”, ha dichiarato. Durante questo periodo, la donna ha notato segni di confusione mentale e ha dovuto insistere affinché il padre venisse slegato dal letto. Nonostante le sue preoccupazioni, il paziente non ha ricevuto le cure necessarie in tempo utile, e il suo stato di salute è rapidamente peggiorato.

Indagini e reazioni istituzionali

La procura di Palermo ha avviato un’indagine sul caso, ordinando un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Nel frattempo, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha convocato un vertice con i vertici dell’ospedale per discutere delle criticità emerse. Durante una visita a sorpresa, Schifani aveva già riscontrato la presenza di 14 pazienti in attesa di intervento nel reparto di ortopedia, evidenziando un problema sistemico nella gestione delle emergenze sanitarie. La direzione dell’ospedale ha risposto alle accuse affermando che il paziente non era nelle condizioni di essere operato a causa di un’infezione polmonare, un evento che non era prevedibile.

Un sistema sanitario in crisi

Questo episodio non è isolato e si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà della sanità siciliana. Le strutture ospedaliere sono spesso sovraccariche e mancano di risorse adeguate per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità. La situazione di Giuseppe Barbaro è solo l’ultima di una serie di casi che mettono in luce le fragilità del sistema sanitario regionale, sollevando interrogativi su come garantire un’assistenza sanitaria dignitosa per tutti i cittadini.