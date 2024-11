Un imprenditore di successo a Cremona

Gianfranco Vialli, noto imprenditore e padre del celebre calciatore Gianluca Vialli, è venuto a mancare all’età di 95 anni. La sua figura è stata centrale non solo nel panorama imprenditoriale di Cremona, ma anche nella vita della comunità locale. Abitava in centro a Cremona con la moglie Maria Teresa, di 87 anni, e la sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra amici e conoscenti.

Le radici imprenditoriali della famiglia Vialli

Originario del Trentino, Gianfranco Vialli ha iniziato la sua carriera nel settore edile negli anni ’60, fondando la ditta Cantieri Artiglio. La sua visione imprenditoriale lo ha portato a espandere l’attività, trasformandola nella più conosciuta Casitalia, specializzata nella produzione di prefabbricati. Questa azienda ha rappresentato un punto di riferimento nel settore fino alla sua chiusura nel 2012, lasciando un’eredità significativa nel mondo dell’edilizia.

Un legame speciale con Grumello

La famiglia Vialli ha sempre avuto un forte legame con Grumello, dove possedeva un castello che rappresentava un rifugio per Gianluca e i suoi fratelli durante l’infanzia. Questo luogo non era solo una residenza, ma un simbolo di un’infanzia serena e di ricordi indelebili. La presenza di Gianfranco Vialli in questa comunità è stata caratterizzata da un forte senso di appartenenza e da un impegno attivo nel tessuto sociale locale.

Un’eredità che va oltre il calcio

La figura di Gianfranco Vialli trascende il mondo del calcio, rappresentando un esempio di dedizione e impegno nel lavoro. La sua vita è stata un esempio di come la passione e la determinazione possano portare al successo, non solo nel business, ma anche nella vita familiare. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito imprenditoriale e i valori che ha trasmesso ai suoi figli continueranno a vivere attraverso di loro.