La voce di Hannoun: un appello per la pace e la giustizia in Palestina

Un messaggio di speranza

Nonostante le difficoltà e le tensioni, la voce di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia, continua a risuonare forte e chiara. In un recente intervento telefonico durante un corteo a Milano, Hannoun ha ribadito il suo impegno per la causa palestinese, sottolineando l’importanza di denunciare la violenza subita dal suo popolo. “Non ho mai incitato alla violenza contro nessuno, noi siamo contro la violenza”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di una lotta pacifica per i diritti umani.

La lotta per i diritti umani

Il leader palestinese ha espresso il suo sostegno ai partecipanti del corteo, affermando che questi eventi sono fondamentali per far sentire la voce di chi lotta per la giustizia. “Questi cortei sono fatti proprio per denunciare la violenza degli israeliani”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla situazione in Palestina. La sua presenza, seppur a distanza, ha galvanizzato i manifestanti, che hanno applaudito il suo messaggio di resistenza e determinazione.

Un futuro di speranza

Hannoun ha promesso di continuare la sua lotta, affermando: “Mi sposterò in altre piazze e non mollerò mai per sostenere il popolo palestinese”. Questo impegno è un chiaro segnale che, nonostante le avversità, la comunità palestinese in Italia rimane unita e determinata a far sentire la propria voce. La sua dichiarazione è un invito a tutti a non dimenticare la causa palestinese e a continuare a lottare per un futuro di pace e giustizia.