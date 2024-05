Crescere Insieme rappresenta un aiuto concreto per le famiglie. I laboratori pomeridiani offrono crescita e divertimento per tutti i bambini.

Nel difficilissimo ruolo di genitori, le mamme e i papà devono affrontare quotidianamente alcuni momenti molto delicati, tra i quali troviamo certamente la gestione del tempo una volta che i bambini hanno terminato l’orario scolastico.

Le famiglie, spesso e volentieri, infatti, si trovano a dover decidere tra un lavoro part time così da poter dedicare il pomeriggio ai propri figli, e chiedere l’aiuto a familiari e conoscenti, come i nonni, o optare per il baby sitting. Queste soluzioni, però, se da una parte facilitano l’organizzazione della giornata, dall’altra inevitabilmente non portano a grandi benefici in termini di crescita e sviluppo dei bambini, in contatto con persone che nella maggior parte dei casi non possiedono competenze e qualifiche specifiche nel settore dell’educazione infantile.

Per ovviare a queste criticità, molte strutture organizzano nel doposcuola i laboratori pomeridiani, attività extrascolastiche che offrono l’opportunità di esplorare, sperimentare e imparare, che però devono essere portate avanti in modo professionale e completo, con uno staff adeguatamente formato per proporre ai bambini un contributo fattivo alla loro crescita. Tra le realtà che meglio rispondono a queste esigenze, c’è sicuramente Crescere Insieme, azienda leader del settore infanzia, che da oltre 30 anni all’interno dei propri asili nido e scuole dell’infanzia propone laboratori pomeridiani e corsi dedicati ai bambini.

L’approccio di Crescere Insieme per i laboratori pomeridiani

Grazie a un’esperienza trentennale maturata sul campo e un know how di altissima qualità nel settore dell’educazione infantile, Crescere Insieme, oltre ad essere un punto di riferimento per le famiglie nell’iscrivere i propri figli ai tanti asili nido e scuole dell’infanzia d’eccellenza presenti sul territorio italiano, offre la possibilità di partecipare a laboratori pomeridiani che si configurano a tutti gli effetti come un proseguimento del percorso di crescita dei bambini anche oltre il classico orario scolastico, supportandoli anche nello svolgimento dei compiti.

L’azienda, infatti, mette a disposizione un ambiente stimolante e sicuro, con spazi accoglienti e attrezzati, in cui i bambini possono esprimere la propria creatività attraverso attività come la pittura, il disegno, il teatro o la musica, così che possano liberare la propria immaginazione e sviluppare le proprie capacità artistiche, favorendo lo sviluppo di una mente aperta e flessibile, incoraggiando l’innovazione e la risoluzione creativa dei problemi. In un contesto divertente e informale, si può imparare attraverso l’esplorazione e il gioco, in un sano equilibrio ludico pedagogico che aiuta a mantenere vivo l’interesse per l’apprendimento, rendendolo un’esperienza piacevole e gratificante.

Attraverso un approccio moderno e al passo con i tempi, Crescere Insieme pianifica con professionalità e competenza momenti unici e originali che offrono ai bambini l’opportunità di impegnarsi in attività che incoraggiano il loro pensiero critico e le loro abilità cognitive, proponendo loro giochi di logica, di manualità, assistenza ai compiti o attività STEAM, migliorando la loro capacità di problem solving in modo indipendente e lo sviluppo del ragionamento logico, delle abilità matematiche e scientifiche fin dai primi anni di età.

Inoltre, i laboratori pomeridiani organizzati dall’azienda si configurano anche come un’occasione per i propri figli per esplorare una vasta gamma di interessi al di fuori dei programmi pedagogici tradizionali, grazie alla presenza di corsi dedicati all’arte, alla cucina, alla musica, yoga o scienze, così da scoprire nuove passioni e far emergere potenzialità, predisposizioni e talenti nascosti. Elementi che risulteranno utili anche nel proseguo della loro vita, sperimentando il successo in un ambiente protetto e il raggiungimento di obiettivi personali, come esibirsi in uno spettacolo o completare un progetto creativo, favorendo in questo modo una maggiore autostima e fiducia in se stessi, fattori fondamentali per superare le sfide future e sviluppare una mentalità resiliente.

Ovviamente non si può non considerare la componente sociale e relazionale. Con la presenza di uno staff di educatori altamente qualificato ed esperto, i bambini si impegnano in attività che consente loro di migliorare la loro socialità e capacità di relazionarsi con gli altri, interagendo con i loro coetanei, che spesso sono anche compagni di classe nell’orario scolastico. Attraverso attività di gruppo, imparano a lavorare insieme, a condividere idee e a rispettare le opinioni degli altri, migliorando le loro abilità comunicative e sviluppando relazioni positive, con la reale opportunità di costruire e consolidare amicizie significative.

I laboratori pomeridiani di Crescere Insieme sono disponibili per tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, potendo scegliere diverse fasce orarie che partono dalle ore 13.30 fino alle 16.30 o 18.30, sottoscrivendo pacchetti mensili in cui comprendere anche il pranzo, con la merenda che è sempre garantita per tutti, con pasti attentamente selezionati e studiati sulle esigenze nutrizionali, e il servizio navetta per il trasporto da scuola al Polo dell’Infanzia.

Un aiuto concreto per le famiglie

Oltre a rappresentare un’occasione di grande crescita per i bambini sotto tutti gli aspetti appena citati, i laboratori pomeridiani di Crescere Insieme offrono anche un aiuto concreto per i genitori.

Le mamma e i papà in questo modo potranno avere maggiore libertà durante la giornata, dedicandosi pienamente alla loro carriera professionale e interessi privati e personali, senza rinunciare a nulla o richiedere permessi speciali al lavoro, con la certezza che i propri figli stiano trascorrendo il tempo libero in un ambiente sicuro e stimolante, contribuendo al loro sviluppo cognitivo e relazionale.

Affidandoli a uno staff esperto e qualificato nel gestire ogni situazione e in grado di pianificare e organizzare attività divertenti e altamente formative, le famiglie potranno infatti contare su una struttura che, con la massima attenzione, passione e cura, mette al primo posto il benessere dei bambini, con un approccio innovativo e costantemente aggiornato, così da fornire loro gli strumenti più idonei per la loro crescita e garantire professionalità ed esperienza, creando un solido e trasparente rapporto di fiducia, elemento fondamentale nel contesto dell’educazione e gestione infantile.