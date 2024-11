Un evento straordinario

Oggi, un autobus di linea nel Ferrarese è diventato il palcoscenico di un evento straordinario. Una donna in stato di gravidanza, in viaggio con il marito verso l’ospedale per una visita di controllo, ha iniziato a sentire contrazioni sempre più forti e frequenti. Questo imprevisto ha sorpreso non solo i neogenitori, ma anche gli altri passeggeri e l’autista del mezzo.

La reazione dell’autista

Quando l’autista ha compreso la gravità della situazione, ha prontamente accostato il bus, facendo scendere i passeggeri e chiamando i soccorsi. La rapidità della sua reazione è stata fondamentale per garantire la sicurezza della donna e del nascituro. Con l’aiuto del personale del 118, la donna è stata assistita mentre si preparava a dare alla luce il suo bambino.

Un momento di gioia collettiva

Il parto è avvenuto sulla corsia centrale dell’autobus, un luogo inaspettato ma che ha visto la nascita di un maschietto. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni residenti che, accorsi in aiuto, hanno portato coperte per avvolgere il piccolo. L’emozione era palpabile: i neogenitori, l’autista e il personale sanitario hanno condiviso un momento di gioia collettiva, un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria di tutti i presenti.