Lai Ching-te: con Trump si apre nuovo capitolo relazioni Taiwan-Usa

Roma, 7 nov. (askanews) – La portavoce del presidente di Taiwan, Lai Ching-te, si è congratulato con Donald Trump per la vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi, salutando un “nuovo capitolo” nelle relazioni tra i due Paesi.

“Per molti anni Taiwan e gli Stati Uniti hanno condiviso valori e credenze comuni nella libertà e nella democrazia. Indipendentemente dal partito al potere, le relazioni tra Taiwan e Stati Uniti non solo si sono rafforzate, hanno anche continuato ad approfondirsi e a progredire” ha detto Karen Kuo. “Come membro della comunità democratica internazionale, Taiwan è disposta a servire come il partner più fidato degli Stati Uniti, continuando a lavorare a stretto contatto per promuovere la sicurezza e la stabilità della comunità internazionale”.