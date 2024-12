L'appello del Papa per la pace e il disarmo nel mondo

Un appello alla pace globale

Durante l’Angelus, il Papa ha lanciato un accorato appello per la pace nel mondo, sottolineando l’urgenza di lavorare per il disarmo e contro le ingiustizie sociali. “Basta colonizzare i popoli con le armi”, ha esclamato Francesco, esortando i fedeli a unirsi in preghiera per le vittime dei conflitti in Ucraina, Gaza, Israele, Myanmar e Nord Kivu. La sua voce si è alzata per richiamare l’attenzione su una realtà drammatica: molte persone, uomini e donne, continuano a essere perseguitate e uccise a causa della loro fede.

Il significato della sofferenza

Il Pontefice ha evidenziato che i cristiani non si lasciano uccidere per debolezza, ma per un ideale di salvezza che desiderano condividere con tutti, anche con i loro persecutori. “Pregano per loro”, ha aggiunto, sottolineando il valore della misericordia e della compassione. In un momento in cui il mondo sembra essere in balia di conflitti e divisioni, il messaggio di Francesco risuona come un invito a riflettere sulla vera natura della fede e del sacrificio.

Un messaggio di fraternità

In un gesto di solidarietà interreligiosa, il Papa ha anche inviato un messaggio di auguri alle comunità ebraiche in occasione della festa di Hannukkah. “Ai nostri fratelli e sorelle ebrei nel mondo, invio il mio augurio di pace e fraternità”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza del dialogo e della coesistenza pacifica tra le diverse fedi. Questo richiamo alla fratellanza è particolarmente significativo in un periodo in cui le tensioni religiose e culturali sono elevate.

Un momento di riflessione

Francesco ha condiviso anche un’esperienza personale, raccontando di aver aperto la Porta Santa nel carcere romano di Rebibbia, un atto simbolico che rappresenta la speranza e il dolore. “È stata la cattedrale del dolore e della speranza”, ha detto, richiamando l’attenzione sulla necessità di portare luce anche nei luoghi più bui della società. Concludendo la sua preghiera, ha rinnovato gli auguri di Santo Natale, esprimendo gratitudine per i messaggi di vicinanza ricevuti in questi giorni. “Grazie a tutti!”, ha esclamato, sottolineando l’importanza della comunità e della solidarietà in tempi difficili.