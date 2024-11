Nella notte di sabato 23 novembre, a Latina due minorenni sono stati accoltellati davanti all’Università. Si indaga sul motivo della colluttazione.

Latina, due minorenni accoltellati davanti all’Università

Nella notte di sabato 23 novembre, due minorenni sono stati accoltellati davanti alla Facoltà di Farmacia dell’Università di Latina. Il fatto è accaduto in corso della Repubblica, dove sono giunte tempestivamente due ambulanze del 118 che hanno trasportato i due sedicenni all’ospedale Santa Maria Goretti.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno aperto un’inchiesta e ora indagano sull’accaduto, in particolar modo sul movente del litigio. Non è chiaro se siano coinvolti altri giovani, e non si esclude quindi una rissa tra bande.

Giovane indiano accoltellato a Chieti

A Chieti un 27enne di origini indiane è stato accoltellato a Sant’Eusanio del Sangro, in una piazza vicino al palazzo comunale. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno arrestato il 21enne che ha accoltellato l’indiano, ma ancora non sono chiari i motivi di questa aggressione.

Il 21enne si trovava a casa di un amico e sarebbe un volto noto all’autorità giudiziaria, perché nonostante la giovane età, avrebbe già a carico diversi provvedimenti giudiziari, come stati di fermo.