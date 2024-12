Latina, scontro tra auto e bici su via Podgora: ciclista in ospedale in codic...

Un grave incidente stradale ha coinvolto un’auto e una bici lungo la strada Podgora, a breve distanza dal centro di Borgo Podgora, alla periferia di Latina. Il ciclista, in gravi condizioni, è stato subito trasportato d’urgenza in ospedale.

Incidente tra auto e bici a Latina

Ieri sera, martedì 18 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale a Borgo Podgora, periferia di Latina. Un uomo in bicicletta, mentre percorreva la strada provinciale, è stato investito da un’automobile.

A seguito dell’urto violento, il ciclista è stato sbalzato per diversi metri, terminando la sua corsa in un fosso lungo la strada. Il conducente del veicolo ha chiamato i soccorsi e poco dopo un’ambulanza del 118 ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Goretti, dove è giunto in codice rosso e in gravi condizioni.

Incidente tra auto e bici a Latina: le indagini

Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente sarebbe privo di illuminazione, e la bicicletta non sarebbe stata equipaggiata di dispositivi di luce necessari.

Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute per far luce sulla vicenda e ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.