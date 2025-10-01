Latina: Siracusano, 'cordoglio per tragica scomparsa di due servitori dello Stato'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "La notizia dell’incidente aereo costato la vita al colonnello Simone Mettini e al giovane allievo Lorenzo Nucheli ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Esprimo vicinanza e sincero cordoglio ai loro cari, ai loro colleghi e a tutta la famiglia dell&rsqu...

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "La notizia dell’incidente aereo costato la vita al colonnello Simone Mettini e al giovane allievo Lorenzo Nucheli ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Esprimo vicinanza e sincero cordoglio ai loro cari, ai loro colleghi e a tutta la famiglia dell’Aeronautica militare. Due vite dedicate con passione e coraggio al servizio dell’Italia che resteranno per sempre nel nostro ricordo".

Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.