Carenze di farmaci e rincari: l'industria farmaceutica sotto pressione

La tensione in Medio Oriente non è solo un tema geopolitico: sta già alterando catene produttive essenziali. Secondo i rappresentanti dell’industria, lo scenario derivante dal blocco dello Stretto di Hormuz costituisce il terzo grande shock in pochi anni per il comparto, dopo i disordini in Ucraina e le difficoltà nel Mar Rosso. Questo mix di problemi logistici ed energetici ha avuto come effetto immediato un aumento sensibile dei costi industriali, con ricadute sulla sostenibilità delle aziende che operano in un contesto di prezzi regolati.

Il rischio pratico, avvertono gli operatori, è che se il conflitto dovesse prolungarsi non si tratterà soltanto di un impatto sui bilanci aziendali, ma di una reale minaccia alla disponibilità di medicinali. In questo quadro la discussione si sposta rapidamente dalle cifre ai possibili effetti sulla salute pubblica, richiedendo risposte coordinate a livello nazionale ed europeo per preservare la capacità produttiva e la continuità delle forniture.

I numeri che preoccupano

Le stime portano in primo piano incrementi dei costi di produzione stimati oltre il 20%, che si sommano a un aumento precedente di circa il 30% dal 2026. Questi scostamenti arrivano in un settore dove margini e prezzi sono spesso amministrati e quindi non facilmente trasferibili sui listini. In particolare si segnalano rincari dell’alluminio e del vetro per gli imballaggi, oltre a crescite per la carta e i principi attivi, con valori che in qualche caso raggiungono il 25%.

Impatto sulle aziende

In un sistema regolato, l’aumento dei costi ricade direttamente sulle imprese e mette a rischio la sostenibilità della produzione. La minore disponibilità di materie prime e i fenomeni di accaparramento creano tensioni sulle linee produttive e possono tradursi in limitazioni delle forniture. Esperti di settore avvertono che, se la situazione non rientrerà, le prime conseguenze visibili potrebbero manifestarsi già a partire dall’estate con possibili ritardi o razionamenti.

Dipendenza dalle forniture estere e vulnerabilità strategica

Un punto centrale del dibattito è la forte dipendenza dalle forniture asiatiche per i principi attivi e altri materiali essenziali: la percentuale indicata dagli operatori si aggira attorno al 74% per talune componenti fondamentali. Questo livello di dipendenza espone l’Europa e l’Italia a rischi significativi quando si verificano shock della logistica o aumenti del prezzo del greggio, che a cascata incidono sui costi di produzione.

Innovazione e concorrenza internazionale

La partita non è solo sui rifornimenti: cambia anche il quadro competitivo globale. Paesi come Cina, Usa, Emirati Arabi e Arabia Saudita stanno puntando su ricerca e sviluppo e attrazione di investimenti, con effetti concreti sul numero di studi clinici e sulle origini di molte nuove molecole, in particolare nel settore oncologico. Per l’Europa il rischio è quello di perdere terreno se non verranno adottate politiche industriali più incisive.

Cosa rischia l’Italia e quali risposte sono possibili

L’industria farmaceutica italiana rimane comunque un pilastro dell’economia nazionale: nel 2026 la produzione ha sfiorato i 74 miliardi e l’export ha superato i 69 miliardi, con oltre 4 miliardi di investimenti complessivi e più di 800 milioni destinati alla ricerca clinica nel Servizio Sanitario Nazionale. Il settore dà lavoro a circa 72.200 persone, con segnali di crescita. Tuttavia, questi risultati convivono con una crescente esposizione ai rischi internazionali che richiedono interventi mirati.

Possibili interventi

Tra le misure proposte dagli stakeholder figurano strategie per garantire l’autonomia strategica europea nell’approvvigionamento dei principi attivi, incentivi per la riconversione produttiva sul territorio, e riforme normative che non penalizzino la competitività industriale. Il dialogo con la Commissione europea e le politiche nazionali sarà cruciale per evitare che aumenti dei costi e restrizioni logistiche si traducano in carenze reali per i pazienti.

In assenza di interventi rapidi e coordinati, la combinazione tra conflitti geopolitici, rincari delle materie prime e dipendenza dalle forniture estere potrebbe mettere in discussione la continuità delle forniture farmaceutiche nel medio termine. Proteggere questo settore significa non solo salvaguardare un comparto economico di eccellenza, ma tutelare la salute pubblica e la resilienza del sistema sanitario.