Oggi un nuovo incidente in Via Beorchia a Latisana: tratto di strada ben noto ai cittadini

Oggi, giovedì 12 settembre poco dopo le 13, in Via Beorchia a Latisana, si è verificato un nuovo incidente. Il tratto stradale è ormai noto ai residenti per l’elevato numero di sinistri avvenuti negli anni, tante sono le polemiche a riguardo.

Incidente stradale a Latisana

Poco dopo le 13 di oggi una Punto nera, con a bordo due persone oltre al conducente, è uscita di strada finendo la sua corsa in un fossato.

I vigili del fuoco di Latisana sono intervenuti nell’immediato e hanno aiutato i feriti, incastrati tra le lamiere, ad uscire dall’abitacolo, per poi essere trasportati dai sanitari all’ospedale civile di Latisana in condizioni non gravi.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora chiare. In queste ore gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per comprendere e ricostruire meglio quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi.

Le polemiche e la richiesta dei cittadini

Il nuovo incidente ha fatto scattare nuove polemiche in merito alla sicurezza del tratto stradale. Già nel 2021, come riportato dal Messaggero Veneto, una quarantina di residenti di via Beorchia e zone limitrofe hanno firmato una richiesta di attenzione nei confronti di una strada nata come percorso di servizio per i locali, ma utilizzata da auto e mezzi pesanti per non attraversare il centro cittadino e dai pullman diretti al terminal.

I cittadini mettono in luce le problematiche: una strada stretta, buia e spesso percorsa a velocità elevata. A tal proposito, i residenti lamentano da anni la mancanza di una pista ciclabile e soprattutto di controlli periodici da parte della polizia locale.