Il verdetto del gup di Palermo

Il gup di Palermo, Paolo Magro, ha emesso una sentenza che segna un capitolo significativo nella lotta contro la mafia in Sicilia. Laura Bonafede, insegnante di Campobello di Mazara e figlia di un noto padrino, è stata condannata a 11 anni e 4 mesi di carcere per associazione mafiosa. La sentenza arriva dopo un processo celebrato con rito abbreviato, durante il quale i pubblici ministeri Piero Padova e Gianluca De Leo avevano richiesto una pena di 15 anni. La Bonafede, inizialmente accusata di favoreggiamento, ha visto le accuse evolve in un contesto più grave, riconoscendo un suo ruolo attivo all’interno di Cosa Nostra.

Il legame con Matteo Messina Denaro

Il processo ha rivelato dettagli inquietanti riguardo alla vita di Laura Bonafede e alla sua relazione con Matteo Messina Denaro, il noto boss mafioso. Secondo le indagini, la donna avrebbe mantenuto contatti con l’allora latitante fino a pochi giorni prima della sua cattura, gestendo la corrispondenza del boss e garantendo i suoi collegamenti con altri membri dell’organizzazione mafiosa. I pizzini trovati nel covo di Messina Denaro suggeriscono che i due avrebbero anche convissuto, un elemento che ha pesato notevolmente nella valutazione del suo coinvolgimento.

Le dichiarazioni di Laura Bonafede

Durante il processo, Laura Bonafede ha negato con fermezza le accuse, sostenendo di non aver mai fatto parte di alcuna associazione mafiosa. Ha chiesto al giudice di considerare la sua posizione e di valutare le sue dichiarazioni, affermando di aver vissuto con sua madre fino al 2021 e di non aver mai convissuto con Messina Denaro. La sua difesa ha cercato di delineare un quadro in cui il legame con il boss fosse interpretato come una forma di amicizia piuttosto che un coinvolgimento criminale. Tuttavia, le prove presentate in aula hanno portato a una condanna che evidenzia la complessità delle relazioni all’interno della mafia siciliana.