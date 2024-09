L'autista del Tir che ha aggredito con una cinghia diverse migranti a Ventimiglia è stato rintracciato.

Un autista di camion bulgaro di 57 anni è stato individuato come l'aggressore nel video del 15 luglio ripreso a Ventimiglia. Nel filmato, l'uomo frustava brutalmente alcune rifugiate scoperte nel suo furgone con una cinghia. Stava per tornare in Bulgaria dopo un soggiorno in Spagna quando l'inciden...

Un autista di camion bulgaro di 57 anni è stato individuato come l’aggressore nel video del 15 luglio ripreso a Ventimiglia. Nel filmato, l’uomo frustava brutalmente alcune rifugiate scoperte nel suo furgone con una cinghia. Stava per tornare in Bulgaria dopo un soggiorno in Spagna quando l’incidente si è verificato. L’accaduto, documentato in un video che ha generato enorme sconcerto e indignazione, ha coinvolto undici giovani donne, fra cui due in attesa di un figlio. In seguito, queste si sono rifugiate in un centro Caritas, raccontando l’amara esperienza.