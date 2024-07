Nella villetta di via Pianazzo, a Lavena Ponte Tresa, si è sviluppato un incendio nella notte tra martedì e mercoledì 17 luglio

Tanta paura per una famiglia residente a Lavena Ponte Tresa. Nella notte tra martedì e mercoledì 17 luglio in una villetta di via Pianazzo si è sviluppato un incendio: tre persone ferite.

L’incendio a Lavena Ponte Tresa

L’allarme è scattato intorno alle 2 di oggi, mercoledì 17 luglio. Sul luogo sono intervenuti in codice giallo un’ambulanza di Areu e una squadra dei vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area colpita dal rogo.

Gli operatori dei vigili del fuoco, con un’autopompa e un fuoristrada hanno limitato il principio d’incendio divampato sotto una tettoia, vicina ad una villetta, limitando l’estensione delle fiamme a delle masserizie. Grazie al loro intervento immediato si sono potuti limitare i danni all’abitazione e al territorio circostante.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incendio anche un’ambulanza, una donna di 33 anni e due uomini, di 36 e 37 anni, hanno avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari per aver respirato del fumo.

Le condizioni dei feriti nell’incendio

Si sarebbe trattato di una leggera intossicazione senza conseguenze. Solo per una di loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Luino in codice verde per una lieve intossicazione.