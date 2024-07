Sono in corso le indagini, da parte dei Carabinieri e del Nucleo investigativo dei Vigili del fuoco, per accertare le cause dell’incendio che ieri sera, lunedì 15 luglio, è scoppiato in un’abitazione a Rotondella.

La morte della donna nell’incendio

Il rogo, che ha provocato il crollo del tetto e della facciata, ha distrutto l’abitazione del centro storico a Rotondella: all’interno è stato ritrovato il cadavere carbonizzato della proprietaria, Maurizia Aloisio di 60 anni.

Secondo quanto ricostruito in queste prime ore, la donna era vedova e abitava da sola nell’abitazione, su due piani, in via Cavour: lascia tre figli.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, in particolare, quelle che riguardano la possibilità che le fiamme siano divampate in maniera accidentale.

Le indagini delle forze dell’ordine

Dopo lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza, l’area è stata sottoposta a sequestro. Posta sotto sequestro anche una bombola di gas estratta dalla casa. Sul posto, per rilievi e indagini, anche i Carabinieri.

Nelle prossime ore, la Procura della Repubblica di Matera deciderà, inoltre, se disporre l’autopsia sul cadavere della donna, trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro.

La decisione dell’amministrazione comunale

In segno di lutto l’amministrazione comunale ha annullato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, previsti per oggi.