L’incendio in un appartamento di Castelnovo Monti, a Reggio Emilia, è scoppiato nel pomeriggio della giornata di ieri, 13 luglio.

Incendio in un appartamento a Reggio Emilia

Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, in un’abitazione in via Enzo Bagnoli, a Castelnovo Monti: coinvolta in particolare la zona giorno, le fiamme sarebbero partite dal vano cucina.

L’arrivo dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Castelnovo Monti sono intervenuti attorno alle 13.30 con una Unità cinofila. Nonostante l’immediato intervento dei pompieri, purtroppo per il cane del proprietario, forse uno spinone, non c’è stato nulla da fare.

Sotto al letto è stato trovato senza vita: sarebbe morto a causa delle inalazioni dei fumi sprigionati dall’incendio. A tal proposito, si è reso necessario l’intervento del personale del servizio veterinario per il recupero della carcassa del cane.

Nessuna persona è rimasta ferita nel rogo e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme, in modo da evitare il coinvolgimento delle abitazioni vicine.

Le indagini sull’incendio

L’abitazione è al momento inagibile e stanno proseguendo le indagini dei carabinieri sul luogo in queste ore. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma le cause dell’incendio sembrerebbero di natura accidentale.