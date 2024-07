Incendio in un appartamento a Cesano Maderno: due feriti in codice rosso

Incendio in un appartamento a Cesano Maderno: due feriti in codice rosso

Due persone sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un appartamento a Cesano Maderno: entrambe in codice rosso

In provincia di Monza e Brianza, precisamente a Cesano Maderno, questa mattina è scoppiato un incendio in un appartamento e sono rimaste gravemente ferite due persone.

Incendio a Cesano Maderno

Non è chiaro, al momento, da cosa siano originate le fiamme intorno alle 9 di questa mattina martedì 9 luglio. Ciò che è certo è che si sono rapidamente propagate ed hanno coinvolto il secondo ed ultimo piano della palazzina.

I vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo hanno soccorso all’interno dell’abitazione due persone, entrambe gravemente ferite.

L’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incendio

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale di Cesano e i Vigili del Fuoco di Monza, insieme ai Carabinieri.

Per spegnere le fiamme i pompieri sono arrivati con due autopompe, un’autoscala, un carro soccorso, un’autobotte e la vettura del funzionario di guardia.

La zona dell’incendio è rimasta a lungo chiusa al traffico e sono in corso i rilievi tecnici per risalire all’origine del tragico rogo.

Due feriti gravi nell’incendio a Cesano Maderno

I due feriti sono un uomo di 52 anni e una donna di 82, madre e figlio, trasportati in ospedale con due ambulanze e due automediche.

L’uomo di 52 anni è stato ricoverato in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso all’ospedale di Desio. Ancor più gravi le condizioni della donna di 82 anni: ustioni di 2° e 3° a volto, torace, addome e arto superiore, portata in codice rosso al Niguarda.