Un incendio nel traghetto Tenacia, in rotta tra Valencia e Palma di Maiorca, lascia alla deriva oltre 400 persone. Ecco come l'equipaggio ha gestito l'emergenza senza feriti.

Un improvviso incendio scoppiato in sala macchine ha lasciato alla deriva un traghetto della GNV con oltre 400 persone a bordo nel Mediterraneo.

Incendio sul traghetto Valencia – Palma di Maiorca: 400 passeggeri

L’incidente è avvenuto durante la notte scorsa, mentre la nave percorreva la rotta tra Valencia e Palma di Maiorca, in Spagna. L’allarme è stato lanciato dal traghetto Tenacia, a bordo del quale si trovavano complessivamente 411 persone: 350 passeggeri e 61 membri dell’equipaggio. Il rogo è scoppiato intorno alle 2:30 di lunedì 8 luglio, costringendo l’equipaggio a dichiarare un incendio a bordo e a mettere in atto le procedure di emergenza.

A seguito dell’incendio, il traghetto ha perso i motori e la nave è rimasta alla deriva. Secondo la compagnia di navigazione, nessuna delle zone destinate ai passeggeri è stata coinvolta dalle fiamme. L’incendio ha interessato esclusivamente uno dei locali tecnici, accessibile solo ai membri dell’equipaggio autorizzati, e fortunatamente non si registrano feriti a bordo.

Diverse unità di soccorso sono state immediatamente inviate sul posto.

Incendio sul traghetto Valencia-Palma di Maiorca: nave alla deriva

Due navi del soccorso marittimo si sono dirette nella zona, situata a nord della costa di Ibiza, per fornire assistenza e tentare di rimorchiare il traghetto. Sono state mobilitate anche imbarcazioni SAR dai porti di Palma e Castelló. I servizi di emergenza spagnoli hanno dirottato verso la zona la nave Abel Matutes della compagnia Baleària, che stava percorrendo la tratta tra Barcellona e Palma, per fornire assistenza in caso di necessità di evacuazione.

Fortunatamente, l’incendio è stato domato prima che potesse propagarsi al resto della nave e non è stato necessario evacuare i passeggeri. Due rimorchiatori sono arrivati sul posto per trainare il traghetto Tenacia fino al porto di Valencia, dove è previsto che arrivi nelle prossime ore. Grazie all’efficienza delle operazioni di soccorso e alla prontezza dell’equipaggio, la situazione è stata gestita senza conseguenze gravi per i passeggeri e il personale di bordo.