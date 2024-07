L'incendio a Stagno, in un capannone vicino Livorno, al momento non sembra aver causato vittime, ma solo un ferito lieve.

Un vasto incendio ha colpito un capannone di Stagno, in provincia di Livorno, intorno alla mattina di oggi, 5 luglio. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla nascita delle fiamme e fortunatamente non sono state registrate vittime, soltanto una persona è rimasta lievemente ferita ma non è coinvolta nel rogo.

Incendio a Stagno: cos’è successo

Le fiamme hanno divorato un un capannone a Stagno, frazione del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno, durante la mattina di oggi, 5 luglio. L’incendio è divampato precisamente tra via Oberdan Chiesa e via Aiaccia e al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato questo rogo che ha innalzato delle colonne di fumo nero, scenario che ha allertato la popolazione.

Incendio a Stagno: l’intervento dei pompieri

Sono stati proprio i cittadini che, vedendo le colonne di fumo, hanno contattato telefonicamente i vigili del fuoco per intervenire. Sul luogo dell’incendio sono così arrivate velocemente due squadre di pompieri con Aps e botte, la Misericordia di Livorno, un’automedica, la polizia e i carabinieri il cui elicottero sta ancora sorvolando la zona.

Incendio a Stagno: nessuna vittima

Fortunatamente il rogo non ha causato nessuna vittima, al momento sembra esserci soltanto un ferito lieve, che però non è direttamente coinvolto nell’incendio.