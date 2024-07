Un incendio è divampato all’interno dell’area dello stabilimento della Ecoimballaggi di Padiglione, domenica 14 luglio. Dal rogo si è sprigionata una nube nera che si è levata in cielo, visibile da chilometri e destando preoccupazione nella popolazione.

Incendio alla Ecoimballaggi di Padiglione

Il gravissimo incendio si è verificato nel deposito di rifiuti tra Anzio e Aprilia, nella zona di Padiglione.

Secondo le prime informazioni ad andare a fuoco sarebbero state tonnellate di bancali di plastica e carta. Ignote, al momento, le cause che hanno provocato l’incendio.

Una altissima colonna di fumo nero è stata visibile da ogni zona sia di Anzio che di Nettuno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto dieci squadre di Vigili del Fuoco, la protezione civile e le forze dell’ordine chiamate a fare chiarezza sulle cause del rogo.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati, con la collaborazione di protezione civile, anche ad evitare che le fiamme si potessero propagare verso le abitazioni confinanti e, soprattutto, ad un deposito di legnami.

Paura tra la popolazione

Il problema dell’accatastamento di bancali nell’area della Ecoimballaggi sarebbe stato segnalato in passato da più cittadini come un potenziale pericolo in caso di incendio.

Per tutta la nottata i residenti di Anzio, Nettuno e Aprilia sono stati con le finestre chiuse, per il rischio di inalare fumi tossici.