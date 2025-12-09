Lavoro, Autogrill e PizzAut proseguono il viaggio verso un futuro sempre più inclusivo

Lavoro, Autogrill e PizzAut proseguono il viaggio verso un futuro sempre pi&u...

Milano, 9 dic. (Adnkronos) – Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte del Gruppo Avolta, nell'ambito dell'iniziativa legata al panino GourmAut, ha devoluto un importo di € 150.000 a PizzAut Onlus, rafforzando così il proprio impegno al fianco dell’associazione fondata da Nico Acampora per sensibilizzare le istituzioni e la società civile sul tema dell’occupabilità delle persone autistiche.

L'iniziativa – lanciata lo scorso 15 luglio e conclusasi il 15 ottobre 2025 in tutti i punti vendita Autogrill in Italia aderenti all’iniziativa – è destinata a finanziare il progetto "Palestre di Autonomia Abitativa" di PizzAut, che offre ai ragazzi e alle ragazze autistiche appartamenti e spazi per sperimentare percorsi di avvicinamento alla vita indipendente.

Con l’importo devoluto da Autogrill, PizzAut Onlus acquisterà il quarto appartamento del progetto CasAutentica, il primo reso possibile grazie al sostegno di Autogrill. L'appartamento, situato in un tipico cortile lombardo, sarà parte integrante del progetto di vita indipendente che PizzAut sta realizzando a poche centinaia di metri dal ristorante di Cassina de' Pecchi.

“Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito in questi anni e del lavoro che stiamo continuando a fare in sinergia con PizzAut, con la quale non solo ci impegniamo per una società sempre più inclusiva, ma condividiamo anche i valori di accoglienza e promozione della diversità”, ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta. “In linea con la strategia di sostenibilità di Avolta, agiamo per favorire l’inclusione a tutti i livelli e, attraverso progetti e azioni concrete, l’occupazione dei più fragili mettendo sempre le persone al centro”.

“Autogrill è ormai un partner consolidato di PizzAut”, afferma il fondatore Nico Acampora. "Nel corso degli anni, l'azienda è diventata un punto di riferimento nel nostro percorso. Il progetto dei panini GourmAut, che ha deliziato tutti i viaggiatori delle autostrade italiane dall'estate, si è tradotto in un generoso sostegno. Si tratta di un altro passo concreto verso la realizzazione delle nostre ‘Palestre di Autonomia Abitativa’ e offrire ai ragazzi opportunità reali di crescita e indipendenza. La collaborazione di Autogrill è la conferma che solo unendo le forze possiamo costruire una società più inclusiva".

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Autogrill per l'inclusione sociale e lavorativa al fianco di PizzAut, con cui l’azienda ha iniziato a collaborare nel 2023 con l'assunzione di Edoardo.

Edoardo ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato con Autogrill e ha lavorato in distacco presso il punto vendita PizzAut di Monza. Dopo aver acquisito competenze e nuova consapevolezza, Edoardo è ora pronto per una nuova fase: dal 2026 lavorerà presso l'iconico punto vendita Autogrill di Mercato del Duomo! Ma non è tutto: Autogrill assumerà a tempo indeterminato un altro ragazzo/ragazza con autismo che sarà distaccato, al posto di Edoardo, presso PizzaAut di Monza, generando così una "staffetta lavorativa" virtuosa.

La sinergia si è rafforzata nel tempo con altre attività, come la campagna AUToprodotta per il primo lancio del panino GourmAut, che nel 2024 ha permesso di devolvere a PizzAut € 200.000 per finanziare l'acquisto di un food truck nell’ambito del progetto PizzAutobus.

A testimonianza dell’alto valore sociale di questa collaborazione, nel 2024 il lavoro di Aurogrill con PizzAut ha ricevuto il riconoscimento Highly Recommended – People & Planet Award: Diversity & Inclusion Champion – nell’ambito dei Frontier Awards, programma internazionale che premia l'eccellenza e l'innovazione nel settore del travel retail – per l’importante lavoro condiviso a favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da autismo.