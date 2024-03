Lavoro: Ciaburro (Fdi), 'diritto alla sicurezza fin dalla scuola'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Il mercato del lavoro rappresenta spesso un pesante spartiacque per chi termina il proprio percorso scolastico e si trova forse fin troppe volte 'inadeguato' di fronte alle sfide che questo comporta. Conoscere un contratto di lavoro, i diritti di base - non...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Il mercato del lavoro rappresenta spesso un pesante spartiacque per chi termina il proprio percorso scolastico e si trova forse fin troppe volte 'inadeguato' di fronte alle sfide che questo comporta. Conoscere un contratto di lavoro, i diritti di base – non solo i doveri – e che lavorare in sicurezza è un diritto sacrosanto e non una pretesa è evidentemente necessario in una società dove le morti sul lavoro sono ancora un fenomeno tristemente presente". Così in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d'Italia.

"Queste battaglie – prosegue – si combattono con le leggi e la legalità, ma un cambiamento duraturo si intraprende con mille passi e non uno, con una battaglia culturale che deve partire dalle scuole di ogni ordine e grado per formare i lavoratori di domani e dopodomani. Per vedere applicata la legalità e le leggi bisogna conoscerle, viverle e rispettarle, con educazione a diritti e doveri, la proposta del collega Rizzetto va indubbiamente in questa direzione, contro gli spot di una sinistra ormai priva di argomenti".