Lavoro: Consulenti e Comune di Ascoli insieme per quello etico

Roma, 11 dic. (Labitalia) – Il Comune di Ascoli Piceno e il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro hanno rinnovato il protocollo d’intesa per l’Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.). A due anni dalla firma, l’amministrazione e i consulenti del lavoro hanno deciso di ribadire l’importanza di questo strumento come volano per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza ma anche per lo sviluppo della concorrenza virtuosa tra le imprese e del territorio.

Tra gli impegni sottoscritti con il rinnovo, la promozione di iniziative comuni per la diffusione dell’Asseverazione presso le aziende, la divulgazione di tematiche in grado di promuovere legalità e crescita professionale e, più in generale, per sostenere il sistema imprenditoriale del territorio.

Il Comune di Ascoli Piceno si è impegnato poi a prevedere un sistema premiante nell’ambito delle procedure di scelta per l’aggiudicazione dei contratti per le imprese che si dotino di Asse.Co.. Per esempio considerando la certificazione in caso di parità di punteggio in gare aggiudicate tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. “Il rinnovato impegno del Comune di Ascoli Piceno per la promozione dell’Asse.Co. è un’importante testimonianza di fiducia nelle sue potenzialità. Come consulenti del lavoro continueremo a lavorare per diffonderne la conoscenza e l’applicazione presso aziende e amministrazioni. Siamo, infatti, convinti che questo strumento sia davvero in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico, nel rispetto delle norme e della dignità del lavoro”, ha dichiarato Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro.

“Promuovere la cultura della legalità significa valorizzare la responsabilità sociale dell’impresa”, ha affermato Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno. “Il protocollo rappresenta, infatti, uno strumento strategico per favorire la corretta concorrenza tra le aziende del territorio e contribuire alla nascita di nuove prassi nei rapporti lavorativi, nel segno della trasparenza e del rigore. In tal senso siamo felici, come Comune, di contribuire alla costruzione di un sistema economico e produttivo sempre migliore”, ha concluso Fioravanti.