Lavoro: Eurispes, sì a settimana corta e salario minimo

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - La settimana lavorativa corta (da 40 a 37,5 ore di lavoro a parità di stipendio), raccoglie opinioni positive da parte del 69 per cento degli italiani, così come il salario minimo, (65,7). Lo rileva il Rapporto Italia 2025 dell'Eurispes. Si dichiarano f...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – La settimana lavorativa corta (da 40 a 37,5 ore di lavoro a parità di stipendio), raccoglie opinioni positive da parte del 69 per cento degli italiani, così come il salario minimo, (65,7). Lo rileva il Rapporto Italia 2025 dell'Eurispes.

Si dichiarano favorevoli alla settimana lavorativa corta soprattuto elettori di centrosinistra (70,3) e sinistra (76,8), che manifestano una percentuale analoga (78 per cento) anche rispetto al salario minimo.

Consenso per settimana lavorativa corta anche da chi non si riconosce in alcun partito (72,4).

Le due misure esaminate piacciono meno, invece, agli elettori del centrodestra, che esprimono, rispettivamente, il 54,7 e il 45,7 dei consensi.