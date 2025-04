Lavoro: Mattarella, 'salari insufficienti sono una grande questione per l’Italia'**

Roma, 29 apr (Adnkronos) – "Permangono, d’altro lato, aspetti di preoccupazione sui livelli salariali, come segnalano i dati statistici e anche l’ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell’Organizzazione internazionale del lavoro. L’Italia – nota il documento – 'si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008', nonostante l’avvenuta ripresa a partire dal 2024.

Questo mentre, a partire dal 2022, la produttività è cresciuta". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella alla Bps di Latina.

"Sappiamo tutti come le questioni salariali siano fondamentali per la riduzione delle disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall’innovazione, dal progresso. Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l’Italia", ha sottolineato il presidente della Repubblica.