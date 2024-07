Lavoro: Orlando, 'Parlamento sciolga nodi jobs act evidenziati da Consulta'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Nuovamente la Consulta dichiara l'incostituzionalità di un altro frammento del Jobs act, intervenendo su aspetti legati al reintegro nel caso di licenziamento per giustificato motivo. Peraltro, con una ulteriore sentenza pubblicata sempre ieri, la Corte interviene sul tema del licenziamento disciplinare e, pur non dichiarando l'incostituzionalità, mette in luce una necessaria interpretazione adeguatrice per riportare il Jobs Act nell'alveo di quella civiltà giuridica sacrificata con scelte rivelatesi insostenibili. Già in altre occasioni la Corte Costituzionale non aveva mancato di sollecitare il Parlamento ad intervenire per correggere le storture di quella riforma. Ed il Parlamento a questo punto, comunque la si pensi nel merito, è tenuto a sciogliere i nodi che la Consulta evidenzia e che non si possono più ignorare". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

"A chi, come il sottoscritto, aveva provato a sollevare la necessità di intervenire, erano state fatte spallucce. Non si perda altro tempo, il Parlamento intervenga e si apra una discussione cui non mancherà il mio contributo con una proposta di legge già depositata alla Camera", conclude l'esponente dem.