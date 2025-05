Lavoro: Speranza, 'importante rinnovo contratto e aumento 280 euro settore Acqua e Gas'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Importante rinnovo del contratto nazionale del settore Gas/Acqua soprattutto per i 50000 dipendenti del settore. Altrettanto importante è anche l’aumento di 280 euro in busta paga dopo anni di perdita del potere d’acquisto”. Lo dichiara il d...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Importante rinnovo del contratto nazionale del settore Gas/Acqua soprattutto per i 50000 dipendenti del settore. Altrettanto importante è anche l’aumento di 280 euro in busta paga dopo anni di perdita del potere d’acquisto”. Lo dichiara il deputato del Pd Roberto Speranza, commentando la notizia della chiusura del contratto.

“Un rinnovo significativo – prosegue Speranza – anche per la riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore per tutti e per l’aumento a 12 mesi di aspettativa per le donne vittime di violenza di genere. Da sottolineare anche l’apertura di un confronto preventivo tra le parti sugli effetti dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione del lavoro.

“Le lavoratrici e i lavoratori si riprendono la parola su un aspetto decisivo: la contrattazione sull’algoritmo che finora ha determinato una profonda trasformazione del lavoro, quasi sempre in negativo, senza che i criteri alla base della sua applicazione fossero discussi in alcuna sede”, conclude l’esponente del Pd.