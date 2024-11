Le immagini dell'incendio in corso Vittorio Emanuele a Milano

Milano, 8 nov. (askanews) – Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio in centro a Milano, a pochi passi dal Duomo. Intorno alle 15 fiamme e una lunga colonna di fumo nero sono comparsi in Corso Vittorio Emanuele, all’incrocio con Via Beccaria a causa di un rogo partito dal sotterraneo adiacente a un negozio, secondo una prima ricostruzione a causa di problema elettrico.

Le fiamme hanno provocato un black out nelle vie circostanti e per sicurezza sono stati evacuati alcuni negozi dell’area.

(Immagini Gabriele Teriaca)