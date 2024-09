Le launeddas hanno risuonato in onore di Mattarella quando è arrivato a Cagliari.

Il suono tipico delle launeddas, strumento musicale a fiato sardo, ha accolto il presidente della repubblica Sergio Mattarella al Convitto nazionale di Cagliari in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2024/25. Un messaggio letto dai studenti della scuola di via Pintus, scelta come sede ...

Il suono tipico delle launeddas, strumento musicale a fiato sardo, ha accolto il presidente della repubblica Sergio Mattarella al Convitto nazionale di Cagliari in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25. Un messaggio letto dai studenti della scuola di via Pintus, scelta come sede per la 24ª edizione di “Tutti a scuola”, una cerimonia itinerante iniziata nel 2015, è stato rivolto al capo dello Stato. Grandi festeggiamenti anche per le campionesse olimpiche di pallavolo, che hanno ricevuto la medaglia d’oro a Parigi. L’ingresso in scena di Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Silla e Anna Danesi è stato accolto con fervore dagli studenti. Satisfactione, strette di mano e desideri per selfie hanno caratterizzato l’accoglienza per le eroine di Parigi. Tra i presenti nel mondo dello sport c’erano il ministro Andrea Abodi, Giovanni Malagò, leader del Coni, e Luca Pancalli, presidente del comitato paralimpico italiano.