Un’eredità divisa

Con l’approssimarsi della fine del suo mandato, il presidente Joe Biden lascia l’incarico con un tasso di approvazione deludente e un’eredità complessa. Un recente sondaggio condotto dal New York Times e Ipsos ha rivelato che le memorie degli americani riguardo alla sua amministrazione sono fortemente influenzate dalle loro affiliazioni politiche. I sostenitori di Donald Trump non hanno risparmiato critiche, mentre i votanti di Kamala Harris hanno espresso opinioni più positive, sebbene non manchino le voci critiche anche tra di loro.

Le impressioni degli americani

Le risposte aperte fornite dagli intervistati offrono uno spaccato interessante della percezione pubblica di Biden. Molti repubblicani hanno sottolineato la sua età e le presunte difficoltà cognitive come i ricordi più vividi. Al contrario, i democratici hanno spesso citato la sua empatia e il suo impegno per il popolo, sebbene alcuni abbiano anche espresso preoccupazioni riguardo all’economia. Circa un quarto degli intervistati non è riuscito a ricordare alcun evento significativo o ha scelto di non condividerlo.

Economia e immigrazione: temi caldi

Un tema ricorrente tra le memorie degli americani è l’economia. Molti hanno menzionato l’aumento dei prezzi e l’inflazione come i principali impatti della presidenza Biden. I repubblicani hanno evidenziato le difficoltà economiche, mentre i democratici hanno fatto riferimento alla ripresa economica post-pandemia. Anche le politiche migratorie di Biden sono state un punto focale, con molti repubblicani che hanno criticato l’aumento dei confini aperti e l’immigrazione illegale. Questo tema ha suscitato frustrazione e preoccupazione, evidenziando la divisione tra le diverse fazioni politiche.

Politica estera e pandemia

La politica estera di Biden ha suscitato opinioni contrastanti. Molti americani ricordano il suo operato in contesti di conflitto, come la guerra in Ucraina e il conflitto israelo-palestinese. Anche se alcuni democratici hanno espresso preoccupazione per le perdite civili, molti repubblicani hanno criticato l’attenzione di Biden verso le questioni estere a scapito delle problematiche interne. Infine, la gestione della pandemia ha avuto un ruolo significativo nei ricordi degli americani, con alcuni che lodano gli sforzi di Biden per guidare il paese verso la ripresa.