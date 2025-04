Le panchine delle Meraviglie', Masano: "Viaggio attraverso meraviglie sicilia"

Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – “Un viaggio attraverso le meraviglie siciliane”. Così Magda Masano, direttrice artistica del progetto 'Le panchine delle Meraviglie', un'opera d'arte collettiva, promossa da Birra Messina Cristalli di Sale, che celebra le bellezze dell'Isola, ha definito le dieci installazioni collocate in uno dei luoghi più suggestivi di Messina, la Passeggiata a Mare.

“È stato davvero importante coordinare il progetto al quale hanno preso parte ben otto artisti, oltre me: Michelangelo Lacagnina, Ester Ferrigno, Melinda Alaimo, Alessandra Pennino, Salvo Scherma, Valerio Pirrone, Antonio Fratantoni e Tommaso Provenzano. La sinergia è fondamentale sotto ogni punto di vista e abbiamo pensato a queste opere d'arte sia come espressione della 'meraviglia' sia come esempio di socialità e comunità. – continua Masano – Grazie a Birra Messina con le nostre opere d'arte portiamo la 'meraviglia' all'interno del territorio operando su uno spazio pubblico come rigenerazione urbana, in un progetto di socialità per Messina".

"È un progetto corale e ogni panchina è ispirata al decoro dei 9 bicchieri in serie limitata che dal 2021 Birra Messina progetta insieme a noi 9 artisti. Grazie a questa iniziativa abbiamo portato l'arte e la cultura del patrimonio siciliano in una località così bella come questa e siamo orgogliosi del lavoro fatto”, conclude Masano.