Le parole della fidanzata di Ramy a Dritto e Rovescio: "Vogliamo la verità"

Neda Khaled, fidanzata di Ramy Elgaml, ha parlato ai microfoni della trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio, ecco le sue parole.

La morte di Ramy Elgaml

Neda, fidanzata di Ramy, è stata intervistata dai giornalisti di Dritto e Rovescio.

Come tanti altri, non si dà pace per questa morte ancora avvolta nel mistero, chiede infatti la verità, vuole sapere cosa è successo quel giorno.

Come tutti sappiamo, il giovane è morto dopo aver forzato un posto di blocco in zona Corvetto, a Milano. Così è scattato l’inseguimento e poi, l’incidente fatale.

Che sia stato un bravo ragazzo, come sostiene chi lo conosce, oppure un poco di buono come pensa l’opinione pubblica che condanna il suo comportamento; di certo nulla può giustificare la sua morte.

Si parla in questa storia, di integrazione, disagio sociale, razzismo, ma qual è la verità? Questo si chiede la 19enne, la famiglia del ragazzo e tutti i suoi amici.

Nell’intervista, Neda ha raccontato il suo punto di vista.

Le parole di Neda a Dritto e Rovescio

Con dolore ha ricordato l’ultimo messaggio del fidanzato, un “Ti amo”, poco prima di schiantarsi. Le ha mandato anche un selfie in moto, quella con cui avrebbe perso la vita.

La giovane ha risposto a varie domande, spiegando per esempio i soldi trovati addosso a Ramy: “La movida a Milano costa tanto, era il suo stipendio ma sicuramente non erano tutti i suoi”.

Ancora, ha parlato di motivi di difesa, in relazione al coltellino che il fidanzato aveva con sé e ha aggiunto: “Anche io ce l’ho ma non è detto che debba usarlo. È una protezione, sono una ragazza, peso 20 kg, ho paure anche a usarlo per fare male ad altri ma come mi difendo altrimenti?”.