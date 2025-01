Un passo verso la regolarizzazione

Dopo settimane di proteste e un acceso dibattito mediatico, le pastaie di Bari vecchia hanno intrapreso un percorso di formazione per garantire la sicurezza alimentare. Questo corso gratuito, promosso dal Comune di Bari in collaborazione con le organizzazioni di categoria Confartigianato e Cna, ha come obiettivo principale quello di fornire alle artigiane della pasta le competenze necessarie per ottenere la certificazione Haccp, fondamentale per la regolarizzazione della loro attività di produzione e vendita di orecchiette.

Contenuti del corso

Il corso, della durata di quattro ore, affronta una serie di argomenti cruciali per la sicurezza alimentare. Tra i temi trattati ci sono la normativa vigente, le procedure di igiene e sicurezza, la contaminazione degli alimenti e le malattie alimentari più comuni. Le partecipanti apprenderanno anche i metodi di conservazione degli alimenti e le pratiche di pulizia e sanificazione necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.

Un’iniziativa per la valorizzazione dell’identità gastronomica

L’assessore comunale allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, ha sottolineato l’importanza di questo percorso formativo, definendolo un passo fondamentale per l’emersione e la regolarizzazione delle pastaie di Bari vecchia. “È essenziale tutelare e valorizzare l’antica arte delle orecchiette fatte in casa”, ha affermato Petruzzelli, evidenziando come la garanzia di procedure corrette di produzione sia vitale per la sicurezza dei consumatori. Questo corso rappresenta quindi non solo un’opportunità di crescita professionale, ma anche un modo per preservare un elemento chiave dell’identità gastronomica e culturale della città di Bari.

Prossimi passi per le pastaie

Il percorso di formazione non si ferma qui. I prossimi passi prevedono un accompagnamento delle pastaie agli adempimenti giuridici e fiscali necessari per diventare Operatrici per la somministrazione di alimenti (Osa). Questo ulteriore supporto mira a garantire che le artigiane possano operare in un contesto legale e sicuro, contribuendo così alla crescita e alla valorizzazione della tradizione culinaria barese.