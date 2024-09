Il kopi luwak proviene dalla giungla indonesiana e, nonostante non tutti gli occidentali lo conoscano, esso è famoso per essere il caffé più caro del mondo. Il kopi luwak è un caffè esclusivo e pregiato, prodotto in modo insolito: passa attraverso l’apparato digerente dello zibetto delle palme, un piccolo mammifero che si nutre delle bacche di caffè. Questo processo unico conferisce alla bevanda in questione un sapore particolare, rendendola estremamente rara e costosa, con un prezzo che può variare tra i 500 e i 900 euro.

Etimologia del kopi luwak: il caffé più raro del mondo

Il termine kopi luwak ha origine dalla lingua indonesiana, dove “kopi” significa caffè e “luwak” è il nome locale dello zibetto delle palme. Questo curioso animale, che si muove prevalentemente di notte, scende dagli alberi per nutrirsi di una dieta varia che include insetti, piccoli mammiferi, rettili, uova e, naturalmente, le bacche di caffè più mature e di colore rossastro, che sceglie con grande attenzione.

Come viene lavorato

Dopo che lo zibetto ha espulso i chicchi di caffè, quelli intatti vengono raccolti e sottoposti a un lungo processo di lavorazione: vengono puliti, fermentati a umido, essiccati al sole e infine tostati.

Un processo di produzione costoso

Questo complesso e particolare metodo di produzione contribuisce in maniera significativa al costo elevato del kopi luwak. Inoltre, solo il caffè proveniente da zibetti selvatici può essere certificato come Wild Kopi Luwak, il che ne accresce ulteriormente il valore e la rarità.