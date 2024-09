La chiave d'oro di Pompei, del valore di 14 mila euro, appartiene a Sangiuliano.

L’insolito evento dell’oro chiave da Pompei è un nuovo mistero che tocca il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Il Comune ha regalato al ministro una chiave d’oro dal valore di 15.000 euro. “È la stessa chiave che è stata data anche al ministro Franceschini il 20 maggio 2021 e che è stata acquistata dal Comune”, spiega il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio. Non nega le somme indicate nei media riguardanti il prezzo della chiave d’oro donata. Intanto, Franceschini, che come Sangiuliano erroneamente presupponesse fosse un’ insignificante chiave, ha inviato un’e-mail all’Ufficio del Cerimoniale di Stato per dichiarare che intende restituirla.